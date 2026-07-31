Casio превратила миниатюрные часы-кольцо в полноценный гаджет для здоровья

Рынок умных колец становится все более серьезным — и теперь в него официально выходит Casio. Японская компания представила свое первое smart ring-устройство, которое продолжает линию миниатюрных Ring Watch, но впервые объединяет фирменную эстетику цифровых часов с функциями мониторинга здоровья и уведомлениями со смартфона.