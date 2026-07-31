AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

90 подписчиков

Casio превратила миниатюрные часы-кольцо в полноценный гаджет для здоровья

Casio превратила миниатюрные часы-кольцо в полноценный гаджет для здоровья

Рынок умных колец становится все более серьезным — и теперь в него официально выходит Casio. Японская компания представила свое первое smart ring-устройство, которое продолжает линию миниатюрных Ring Watch, но впервые объединяет фирменную эстетику цифровых часов с функциями мониторинга здоровья и уведомлениями со смартфона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии