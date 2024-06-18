RT: депутата Рады Алексея Гончаренко заочно приговорили к 10 годам колонии

Депутата Рады Алексея Гончаренко заочно приговорили к десяти годам колонии. Об этом пишет RT. По данным источника издания в 2-м Западном окружном военном суде, его признали виновным в распространении военных фейков из-за политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.