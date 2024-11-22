Владельцы автомобилей смогут регистрировать машины без предоставления полиса ОСАГО. Соответствующий проект приказа МВД России опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
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Владельцы автомобилей смогут регистрировать машины без предоставления полиса ОСАГО. Соответствующий проект приказа МВД России опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.