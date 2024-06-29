Ереван примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне. Сладков спрогнозировал кровавую войну в Армении

Помощник государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на брифинге в Баку заявил, что США пригласили Азербайджан и Армению на встречу министров иностранных дел в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.
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