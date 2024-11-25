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В России высказались о готовности солдат ВСУ отказаться от части территорий

В России высказались о готовности солдат ВСУ отказаться от части территорий

Готовность солдат Вооруженных сил Украины отказаться от части территорий страны в пользу России связана с их демотивацией и нежеланием воевать, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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