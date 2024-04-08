ЦБ просит банки отчитаться о проверках платежных агентов

Банк России после отзыва лицензии у Киви-банка за систематические нарушения законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (115-ФЗ) и теракта в «Крокус Сити» несколько раз в марте запрашивал российские банки о проводимых ими мерах для выявления реальной деятельности платежных контрагентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рассылаемые запросы.