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Вечерний Новосибирск

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  • Федор Родников
    "400 рублей за ведро." Интересно а какие ведра -детское с песочницы,трёх-пяти килограммовое или же полновесное 10-12к...О ценах на картош...
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О ценах на картошку осенью-2024 рассказали торговцы в Новосибирске

О ценах на картошку осенью-2024 рассказали торговцы в Новосибирске

Самая дешевая картошка привезена из Тогучинского района, выяснил корреспондент VN.ru. В мешке – около 24 кг, итого один мешок картофеля обойдется примерно в 840 рублей.

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Комментарии
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Федор Родников
&quot;400 рублей за ведро.&quot; Интересно а какие ведра -детское с песочницы,трёх-пяти килограммовое или же полновесное 10-12кг?-старушечно-деревенская жадность достала.Бизнес- бабки покупают через дорогу у азеров картошку по 25р кг и на своём рынке выдают её за свою и будьте любезны 50р кг,а вы говорите совки не шарят в капитализме😅🤣😂
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13 час.

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