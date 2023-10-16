Трамп посчитал «шуткой» интервью Байдена телеканалу CBS

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал «шуткой» и вкладом в политическую кампанию Демократической партии интервью, которое действующий лидер страны Джо Байден дал представителям телеканала CBS.
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