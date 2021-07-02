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В России продадут все, чтобы свалить, а потом остаются ни с чем. Признать это сложно и не каждый может.

В России продадут все, чтобы свалить, а потом остаются ни с чем. Признать это сложно и не каждый может.

Жила в ОАЭ (Дубай), Лихтенштейн ( Вадуц), Австрия(Вена).  Много раз была в Америке. С 2019 года живу в Хорватии.

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Rustam Kuchkarov
Автор-перелетная бабочка.
Лидия Димитрова (Миронова)
Да везде хорошо, где нас нету....
Alex Немо
Те кто приезжает с претензиями и растопыренными пальцами в чужую страну никогда в ней успеха не добьются. Будут прожигать имевшиеся средства, если они были, а в конце концов просто свалят туда откуда приехали, и будут обсирать те места где ничего не добились из-за собственной тупости. Успеха добиваются те кто умеет пахать и понимает, что он должен все начинать с нуля и доказывать делом, а не болтовней, что он умеет делать то за что берется. И для успеха сосем не важно географическое положение или название страны.
Алла Дубинина
Признать свое поражение и разочарование достаточно трудно , особенно когда ты по жизни воспитанная родителями принцесса...
Елена Михайлова (Буркова)
Где родился там и пригодился! Мудрая народная пословица говорит.Своя Родина ближе к телу и духу!

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