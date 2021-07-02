В России продадут все, чтобы свалить, а потом остаются ни с чем. Признать это сложно и не каждый может.

ЮлияПолитикаВ России продадут все, чтобы свалить, а потом остаются ни с чем. Признать это сложно и не каждый может. Жила в ОАЭ (Дубай), Лихтенштейн ( Вадуц), Австрия(Вена). Много раз была в Америке. С 2019 года живу в Хорватии.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovАвтор-перелетная бабочка.Лидия Димитрова (Миронова)Да везде хорошо, где нас нету....Alex НемоТе кто приезжает с претензиями и растопыренными пальцами в чужую страну никогда в ней успеха не добьются. Будут прожигать имевшиеся средства, если они были, а в конце концов просто свалят туда откуда приехали, и будут обсирать те места где ничего не добились из-за собственной тупости. Успеха добиваются те кто умеет пахать и понимает, что он должен все начинать с нуля и доказывать делом, а не болтовней, что он умеет делать то за что берется. И для успеха сосем не важно географическое положение или название страны.Алла ДубининаПризнать свое поражение и разочарование достаточно трудно , особенно когда ты по жизни воспитанная родителями принцесса...Елена Михайлова (Буркова)Где родился там и пригодился! Мудрая народная пословица говорит.Своя Родина ближе к телу и духу!Комментировать
Свежие комментарии