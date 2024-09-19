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Трамп прокомментировал похищение документов его избирательного штаба иранскими хакерами

Трамп прокомментировал похищение документов его избирательного штаба иранскими хакерами

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя на выступлении перед своими сторонниками в Нью-Йорке похищение и рассылку документов его избирательного штаба связанными с Ираном хакерами, отметил, что они совершили реальное вмешательство в американские выборы, сообщает РИА Новости.

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