Трамп прокомментировал похищение документов его избирательного штаба иранскими хакерами

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя на выступлении перед своими сторонниками в Нью-Йорке похищение и рассылку документов его избирательного штаба связанными с Ираном хакерами, отметил, что они совершили реальное вмешательство в американские выборы, сообщает РИА Новости.