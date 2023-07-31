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В Госдуме предложили сделать в метро комнаты для пассажиров с детьми

В Госдуме предложили сделать в метро комнаты для пассажиров с детьми

Метро на территории РФ могут оснастить специальными комнатами для пассажиров с детьми. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов, он направил соответствующее письмо главе Минтранса России Виталию Савельеву.

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