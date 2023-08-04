Закон и Порядок

135 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Да черножопые ишаки сами свалят, когда приедут корейцы по оргнабору... В их услугах нужды уже не будет, самок с выбля...И мы с 2017 года ...
  • Serg
    Вот интересно было бы узнать, действительно, сколько? А насчет трудовой миграции корейцев- я только за. До этого убра...И мы с 2017 года ...
  • Ирина Абрамова (Калганова)
    вот именно"А ты почему не н...

Какой приказ Путин отдал скромному генералу Мордвичеву

Какой приказ Путин отдал скромному генералу Мордвичеву

На днях президент России Владимир Путин особо отметил, что русская армия в зоне ответственности генерала Андрея Мордвичева не только успешно отбивает атаки украинцев, но и на плечах ВСУ двигается вперёд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Борисова
Авторы, когда же вы начнëте писать грамотно? Сплошные опечатки! Перед публикацией надо проверять орфографию!
Ответить
12 час.
Гурбангулы
Значит скоро снимут генерала, если начали хвалить его успехи.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх