Над Уралом прольётся звёздный дождь: Названа предполагаемая дата

Свердловчане увидят космическое явление в середине декабряНа сайте Международной метеорной организации (The International Meteor Organization — IMO) появилась информация, что в ночь с 13 на 14 декабря состоится метеорный поток Геминиды.
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