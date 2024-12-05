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Царьград

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Над Уралом прольётся звёздный дождь: Названа предполагаемая дата

Над Уралом прольётся звёздный дождь: Названа предполагаемая дата

Свердловчане увидят космическое явление в середине декабряНа сайте Международной метеорной организации (The International Meteor Organization — IMO) появилась информация, что в ночь с 13 на 14 декабря состоится метеорный поток Геминиды.

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