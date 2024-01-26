Трамп призвал отправить в Техас нацгвардию на фоне кризиса с мигрантами

Экс-президент США Дональд Трамп призвал "все желающие штаты" отправить в Техас сотрудников Национальной гвардии после решения Верховного суда США о возможности удалить колючую проволоку на границе с Мексикой.
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