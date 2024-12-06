Величайшая морская трагедия: чем завершилось первое кругосветное плавание

Скоро исполнится ровно пять веков первому достоверно известному путешествию вокруг земного шара. Испанская экспедиция, вышедшая из гавани Сан-Лукар в 1519 году, возвратилась спустя три года без командира.
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