Отказ Зеленского от мира станет началом конца для НАТО — экс-советник Рейгана

Отказ руководства Украины от мира с Россией возымеет для Запада крайне непростые последствия. Поэтому Вашингтон должен перехватывать инициативу и договариваться с Москвой, считает экс-советник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии