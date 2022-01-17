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В Белом доме допустили возможность отключения России от SWIFT

В Белом доме допустили возможность отключения России от SWIFT

Соединенные Штаты не исключают никаких ответных мер, направленных против России, в том числе отключение ее от SWIFT, в случае обострения напряженной обстановки вокруг Украины, сообщил 17 января представитель Совета национальной безопасности страны.

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