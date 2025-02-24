Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» тульских подразделений ВДВ нанесли удар и уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких приграничных районах Курской области.
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