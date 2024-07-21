В Ржевской библиотеке открылась выставка ко Дню памяти Высоцкого

Экспозиция открыта до 30 июля, вход свободный Ко Дню памяти Владимира Высоцкого в Ржевской библиотеке в Петербурге открылась выставка «Мне есть что спеть», рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
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