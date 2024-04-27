Yandex N.V. раскрывает число сотрудников международных стартапов после продажи российских активов

Корпорация Yandex N.V. предоставила информацию о численности своих трудовых ресурсов в международных стартапах, связанных с продажей своих российских активов, включая "Яндекс" и различные сопутствующие проекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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