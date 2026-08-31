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Рязанские новости

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В Рязани временно отключили горячую воду для ремонта трубопроводов

В районе дома 14 по улице Связи в Рязани начали капитальный ремонт участка трубопроводов, из-за этого временно ограничено горячее водоснабжение ряда жилых домов и социальных объектов.

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