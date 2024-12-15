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Политика как она есть

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Пранкеры атаковали посла Украины в США

Пранкеры атаковали посла Украины в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила об атаковавших ее пранкерах. Об этом она рассказала в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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