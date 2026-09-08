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Рост оборонных расходов на 229% за три года: для чего это Турции?

Рост оборонных расходов на 229% за три года: для чего это Турции?

Турция резко наращивает расходы на оборону. В представленном 6 сентября среднесрочном экономическом плане на 2027—2029 годы Анкара заявила об увеличении дополнительных ресурсов на оборону на 229%.

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