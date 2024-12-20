Будьте внимательны и осторожны при движении на автомобиле по заснеженной дороге в условиях слякоти и гололёда❗️❗️❗️ Сегодня днем в регионе возможны мокрый снег и снег с дождем.
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Будьте внимательны и осторожны при движении на автомобиле по заснеженной дороге в условиях слякоти и гололёда❗️❗️❗️ Сегодня днем в регионе возможны мокрый снег и снег с дождем.