На заводе в ЯНАО произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

На предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе взорвалась паровоздушная смесь. В результате один рабочий погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону в четверг.
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