Госдума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, регулирующий получение земельных участков гражданами и организациями, которые пострадали от боевых действий или ЧС природного и техногенного характера.
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