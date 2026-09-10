МИД Китая обвинил США в давлении на Huawei в Нью-Йорке

Средства массовой информации сообщили о начале судебного разбирательства против компании Huawei в федеральном суде Нью-Йорка 9 сентября.
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