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«Работа ведётся непрерывно»: как совершенствуются российские танки

«Работа ведётся непрерывно»: как совершенствуются российские танки

В воскресенье, 13 сентября, в России отмечается День танкиста. В преддверии праздника в войска была отправлена новая партия модифицированных танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с улучшенной защитой от дронов и кумулятивных снарядов.

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