❤️Захарова исполнила мечту ребенка из Крыма За кулисами Российской национальной премии «Виктория» исполнилась мечта девочки Леры из Крыма – она встретилась с певицей Люсей Чеботиной.
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❤️Захарова исполнила мечту ребенка из Крыма За кулисами Российской национальной премии «Виктория» исполнилась мечта девочки Леры из Крыма – она встретилась с певицей Люсей Чеботиной.