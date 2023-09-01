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«Наше дело» объявило об отмене боя между Чурчаевым и Рофалем

Причиной стала массовая драка в столичном ТРЦ «Ривьера», которая началась после конфликта между фанатом и Чурчаевым.

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