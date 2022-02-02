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У Мане 11 (8+3) очков на Кубке Африки с момента дебюта в 2015-м – больше всех

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садьо Мане забил гол и сделал результативную передачу в полуфинальном матче Кубка Африки против Буркина-Фасо (3:1).

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