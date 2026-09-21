Создано первое эластокалорическое охлаждающее устройство, стойкое к деградации

Предыдущие исследования уже демонстрировали мощность эластокалорических систем охлаждения. В частности, устройство, разработанное исследователями из Гонконгского университета науки и технологий в 2025 году, достигало 1284 Вт охлаждающей мощности.
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