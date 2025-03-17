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Микко Рантанен: «Всегда хотел остаться в «Колорадо». Сказал руководству, что готов быть гибким, через пару дней меня обменяли. В НХЛ это происходило и с игроками лучше меня»

Напомним, 28-летний форвард не договорился о новом контракте с «Каролиной», ранее выменявшей его у «Эвеланш», и в итоге стал игроком «Далласа».

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