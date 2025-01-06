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Швентек о допинговом деле: «Даже говоря правду, ты чувствуешь, что к тебе относятся как к лгунье»

Швентек о допинговом деле: «Даже говоря правду, ты чувствуешь, что к тебе относятся как к лгунье»

– Это было ужасно. Честно говоря, я не настолько люблю теннис, чтобы чувствовать себя так плохо. Я не знаю, смогла бы пройти через это второй раз.

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