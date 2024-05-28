«Привыкли предавать, ходить по головам», — внук Пугачевой Никита Пресняков рассказал, куда ввязалась бабушка

Никита Пресняков — внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте. Молодой человек решил продолжить семейное дело и еще с молодых лет начал крутиться в музыкальной индустрии, но, как он считает сам, его деятельность отличается от обыкновенного шоу-бизнеса, в котором крутится большинство звезд.