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Автоэксперты рассказали о подготовке машины к похолоданию

Автоэксперты рассказали о подготовке машины к похолоданию

Помимо замены шин, машину важно тщательно подготовить похолоданию, сказали «Известиям» автоэксперты. Многие водители для смены резины на зимнюю ждут снега, сказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

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