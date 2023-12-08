В пакистанском зоопарке тигры съели человека

В Пакистане тигры растерзали мужчину, неизвестным образом оказавшегося вместе с ними в вольере. Жуткий инцидент произошел 6 декабря в зоопарке в городе Бахавалпур, провинция Пенджаб, сообщает Daily Pakistan.
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