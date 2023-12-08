РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    Этот идиот Кирби, включая сарказм, даже не понимает, что народу России никакие гонки на выборах не нужны! Это у них т...В Белом доме отре...
  • Марина Фролова
    Да, Чехия с той же помойки... (Parlamentní listy...
  • Erna Абих
    Вообще не давать G7 алмазы, никакие. Пусть стекляшки носятПремьер Бельгии: ...

В пакистанском зоопарке тигры съели человека

В пакистанском зоопарке тигры съели человека

В Пакистане тигры растерзали мужчину, неизвестным образом оказавшегося вместе с ними в вольере. Жуткий инцидент произошел 6 декабря в зоопарке в городе Бахавалпур, провинция Пенджаб, сообщает Daily Pakistan.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх