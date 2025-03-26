Под Смоленском проверят системы гражданской обороны

Особое, менее громкое, чем обычно, испытание ждёт жителей города смоленских атомщиков Плановые проверки систем оповещения населения без включения электрических сирен с передачей речевого сообщения по уличным громкоговорителям пройдут в эту пятницу в Смоленской области.