Под Смоленском проверят системы гражданской обороны

Особое, менее громкое, чем обычно, испытание ждёт жителей города смоленских атомщиков Плановые проверки систем оповещения населения без включения электрических сирен с передачей речевого сообщения по уличным громкоговорителям пройдут в эту пятницу в Смоленской области.
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