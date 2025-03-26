Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском проверят системы гражданской обороны

Под Смоленском проверят системы гражданской обороны

Особое, менее громкое, чем обычно, испытание ждёт жителей города смоленских атомщиков Плановые проверки систем оповещения населения без включения электрических сирен с передачей речевого сообщения по уличным громкоговорителям пройдут в эту пятницу в Смоленской области.

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