Комиссия ЦИК, завершившая в понедельник работу в Петербурге, констатировала многочисленные нарушения, способные привести к провальным результатам на президентских выборах.
Губернатор Петербурга Беглов провалил подготовку к выборам президента?
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Уя
Уфимцев я
Что же есть такого у этого Беглова, что Главный наш не может дать ему "по шапке"? А всех остальных он, похоже, посылает просто нах...
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9 час.
ЮВ
Юрий Во
Главное у него то, что характеризует все окружение Путина, а именно БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ, причем, часто - за гранью разумного. Это когда "мозги работают с перебоями", в глазах щенячий восторг и любая команда воспринимается как руководство к действию, от которого исполнители получают оргазм....
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3 час.
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