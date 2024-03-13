Губернатор Петербурга Беглов провалил подготовку к выборам президента?

Что же есть такого у этого Беглова, что Главный наш не может дать ему "по шапке"? А всех остальных он, похоже, посылает просто нах...

ЮВ

Юрий Во

Главное у него то, что характеризует все окружение Путина, а именно БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ, причем, часто - за гранью разумного. Это когда "мозги работают с перебоями", в глазах щенячий восторг и любая команда воспринимается как руководство к действию, от которого исполнители получают оргазм....