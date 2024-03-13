Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    А любимая Песковым Алла, все ли налоги заплатила?!Песков о справедл...
  • Erl Schweizer
    "Песков о справедливости: кто зарабатывает больше — платит налог больше". На данный момент это про Германию, Швецию: ...Песков о справедл...
  • nyha
    Кто зарабатывает...тот не прячет деньги ..в амеровских банках...Песков о справедл...

Губернатор Петербурга Беглов провалил подготовку к выборам президента?

Губернатор Петербурга Беглов провалил подготовку к выборам президента?

Комиссия ЦИК, завершившая в понедельник работу в Петербурге, констатировала многочисленные нарушения, способные привести к провальным результатам на президентских выборах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Уя
Уфимцев я
Что же есть такого у этого Беглова, что Главный наш не может дать ему &quot;по шапке&quot;? А всех остальных он, похоже, посылает просто нах...
Ответить
9 час.
ЮВ
Юрий Во
Главное у него то, что характеризует все окружение Путина, а именно БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ, причем, часто - за гранью разумного. Это когда &quot;мозги работают с перебоями&quot;, в глазах щенячий восторг и любая команда воспринимается как руководство к действию, от которого исполнители получают оргазм....
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх