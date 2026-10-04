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Царьград

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Средняя зарплата в Челябинской области достигла 87 178 рублей

Средняя зарплата в Челябинской области достигла 87 178 рублей

Средняя начисленная зарплата в Челябинской области за январь–июль составила 87 178 рублей, что на 7,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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