Захарова напомнила, что Запад призывал РФ не препятствовать работе Telegram

Западные неправительственные организации (НПО) в 2018 году призывали Россию не препятствовать работе мессенджера Telegram, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя арест основателя платформы Павла Дурова во Франции.
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