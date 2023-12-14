В Архангельске открылась вторая модельная библиотека

В здании Литературного музея Архангельска открылась вторая модельная библиотека города. Теперь пространство выглядит современным и наполнено мультимедийным оборудованием, а скоро здесь откроется «Виниловый зал» для любителей музыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии