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Царьград

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МИД России: Афганистан расстроен упоминанием в террористическом контексте

МИД России: Афганистан расстроен упоминанием в террористическом контексте

Советник МИД России Замир Кабулов сообщил, что в итоговом заявлении московского формата по Афганистану страна слишком часто упоминается в террористическом контексте, что не устроило афганскую сторону и привело к непринятию документа.

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