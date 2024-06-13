Праздничные мероприятия ко Дню России прошли в парке "Солнечный ветер"

Следующую программу готовят ко Дню молодежи Фото с мероприятия в "Солнечном ветре" / "Новые люди" В честь Дня России партия "Новые люди" организовала праздничную площадку в парке "Солнечный ветер" в Барнауле.
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