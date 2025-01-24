В России могут сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для студентов с детьми

С инициативой выступила Яна Лантратова Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила ввести льготу для студентов с детьми в виде компенсации в размере 100% стоимости услуг проезда на всех видах общественного транспорта.
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