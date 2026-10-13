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Германия, Италия и Бельгия предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для законопроектов

Германия, Италия и Бельгия предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для законопроектов

Германия, Италия и Бельгия выступили за создание в Евросоюзе механизма, который позволит приостанавливать принятие новых законодательных инициатив, если они создают чрезмерную административную и финансовую нагрузку на государства-члены и бизнес.

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