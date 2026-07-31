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На Украине прозвучало горькое признание после разгромной атаки Армии России

Welt: Киев теряет возможность повлиять на исход конфликта! Незалежных ждут новые испытания.Серия массированных атак Армии РФ, по оценке немецкого телеканала Welt, серьезно осложняет положение украинского государства и сокращает его возможности хоть как-то повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

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