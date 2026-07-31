Welt: Киев теряет возможность повлиять на исход конфликта! Незалежных ждут новые испытания.Серия массированных атак Армии РФ, по оценке немецкого телеканала Welt, серьезно осложняет положение украинского государства и сокращает его возможности хоть как-то повлиять на дальнейшее развитие конфликта.