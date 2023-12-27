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Звезда “Сватов” Феклистов сбежал из России

Звезда “Сватов” Феклистов сбежал из России

Известный фильмографией, включающей такие культовые фильмы, как «Плюмбум, или Опасная игра», «В августе 44-го», «Батальоны просят огня» и «День рождения Буржуя», и ставший настоящим любимцем публики после роли Александра Берковича в сериале «Сваты», Феклистов неожиданно предал свою Родину.

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Комментарии
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Гарий Щерба
БОЖЕ  мой , сколько же  ИУД  на подмостках  ШОУ БИЗНЕСА ....!!!
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10 час.
Лиза
Зато сколько мест освободилось))))Таланты вперед......
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3 час.
Nana Абраменко
а потом потихоньку вернется
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2 час.

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