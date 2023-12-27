Звезда “Сватов” Феклистов сбежал из России

Известный фильмографией, включающей такие культовые фильмы, как «Плюмбум, или Опасная игра», «В августе 44-го», «Батальоны просят огня» и «День рождения Буржуя», и ставший настоящим любимцем публики после роли Александра Берковича в сериале «Сваты», Феклистов неожиданно предал свою Родину.