Известный фильмографией, включающей такие культовые фильмы, как «Плюмбум, или Опасная игра», «В августе 44-го», «Батальоны просят огня» и «День рождения Буржуя», и ставший настоящим любимцем публики после роли Александра Берковича в сериале «Сваты», Феклистов неожиданно предал свою Родину.
Звезда “Сватов” Феклистов сбежал из России
Комментарии
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Гарий Щерба
БОЖЕ мой , сколько же ИУД на подмостках ШОУ БИЗНЕСА ....!!!
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10 час.
Лиза
Зато сколько мест освободилось))))Таланты вперед......
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3 час.
Nana Абраменко
а потом потихоньку вернется
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2 час.
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