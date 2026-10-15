Киев превращает трофейное российское оружие в инструмент укрепления западного ВПК. Почти 400 иностранных производителей вооружений подали заявки на доступ к украинской платформе TrophyLab, где собраны данные о российском оружии и результаты его исследований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Законные интерес...
- Территории неподч...
- Территории неподч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым