В Братске состоялся Форум молодых семей

30 сентября – 1 октября на базе ФГБОУ ВО “Братский государственный университет” состоялся Форум молодых семей, проведение которого стало возможно благодаря победе в грантовом конкурсе от министерства по молодежной политике Иркутской области для физических лиц.
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